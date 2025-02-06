Останки более 250 убитых фашистами в годы войны нашли в Херсонской области

На окраине Геническа в Херсонской области нашли станки 283 человек, замученных немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

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Останки нашли следователи, криминалисты и поисковые отряды в одном из рвов. Уточняется, что среди убитых были пожилые люди, женщины, а также 45 детей. По данным ведомства, их захватчики пытали, а потом массово расстреливали и сбрасывали в противотанковые рвы.

Ранее Генпрокуратура заявила об установлении факта геноцида народов СССР в Херсонской области.