В Петербурге мать уронила младенца на кафель во время пьяной ссоры

В Петербурге молодая мать стала фигуранткой уголовного дела после того, как уронила ребенка. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел в Парголово. По словам самой 21-летней матери, в день инцидента они с 22-летним возлюбленным выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора.

В этот момент в левой руке петербурженки находилась трехмесячная дочь. Во время конфликта младенец дважды упал на пол. В результате пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом правой и левой теменных костей.

« Е е п р и ш л о с ь э к с т р е н н о г о с п и т а л и з и р о в а т ь в с о с т о я н и и с р е д н е й с т е п е н и т я ж е с т и » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Медики оказали ребенку всю необходимую помощь.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Девушку задержали. Известно, что ранее она не состояла на учете, была студенткой медколледжа.