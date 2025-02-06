Суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации»

Владимир Бурдин пробудет под стражей до 11 марта.

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Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ранее музыкант признал свою вину.

Бурдин был участником рок-группы до 1993 года. После распада «Смысловых галлюцинаций» стал выступать сольно.

В конце января в СМИ появились сообщения, что музыкант в ноябре прошлого года напал на человека. После этого Бурдин был задержан и якобы отправлен на принудительное лечение.