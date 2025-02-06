В Томске под мостом нашли тело пропавшего 4 февраля подростка
Тело 16-летнего подростка, который 4 февраля ушел из дома в неизвестном направлении, нашли под Коммунальным мостом в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".
4 февраля в группе томского отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что 16-летний подросток ушел из дома в неизвестном направлении.
"Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.
Тело подростка обнаружили под Коммунальным мостом добровольцы отряда. Его поисками два дня занимались около 100 человек.