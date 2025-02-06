В Томске под мостом нашли тело пропавшего 4 февраля подростка

Тело 16-летнего подростка, который 4 февраля ушел из дома в неизвестном направлении, нашли под Коммунальным мостом в Томске. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

4 февраля в группе томского отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что 16-летний подросток ушел из дома в неизвестном направлении.

" Н а й д е н , п о г и б . П р и н о с и м и с к р е н н и е с о б о л е з н о в а н и я р о д н ы м и б л и з к и м " , - с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Тело подростка обнаружили под Коммунальным мостом добровольцы отряда. Его поисками два дня занимались около 100 человек.