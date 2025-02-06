В суде подтвердили информацию об аресте внучки Виктора Тархова

Самарский районный суд подтвердил информацию об аресте внучки Виктора Тархова, которую подозревают в двойном убийстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

" И з б р а н а м е р а п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у н а с р о к д в а м е с я ц а в ч е р а [ 5 ф е в р а л я ] . П о к а и д е т п р е д в а р и т е л ь н о е с л е д с т в и е " , - с о о б щ и л а с о б е с е д н и ц а а г е н т с т в а .

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, местонахождение Тархова и его жены, по факту безвестного исчезновения которых возбуждено уголовное дело об убийстве, не установлено. По информации областного следственного управления СК, последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года.