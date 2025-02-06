В суде подтвердили информацию об аресте внучки Виктора Тархова
Самарский районный суд подтвердил информацию об аресте внучки Виктора Тархова, которую подозревают в двойном убийстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца вчера [5 февраля]. Пока идет предварительное следствие", - сообщила собеседница агентства.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, местонахождение Тархова и его жены, по факту безвестного исчезновения которых возбуждено уголовное дело об убийстве, не установлено. По информации областного следственного управления СК, последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года.