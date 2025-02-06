В Харькове до основания выгорели 75 га «Барабашки»

В Харькове до основания сгорел крупнейший промышленно-вещевой рынок «Барабашово», который в народе также называют Барабаном, Бариком или Барабашкой, сообщает издание «Страна.ua». Уточняется, что сильный пожар охватил торговые ряды. «Барабашово» является одним из самых больших рынков Восточной Европы и занимает 14-е место в рейтинге крупнейших рынков мира.

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Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в подмосковных Люберцах произошел пожар на стоянке. По данным ведомства, пламя уничтожило более 30 машин, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Вместе с тем было опубликовано видео пожара, который случился на нефтебазе в Краснодарском крае после удара беспилотников ВСУ. Ролик сняли очевидцы. На кадрах можно увидеть столб огня и дыма, поднимающийся над предприятием.

До этого пресс-служба выставочного комплекса ВДНХ сообщала, что причиной пожара в музее славянской письменности «Слово» стало короткое замыкание. Там отметили, что в здании проводились плановые работы по подготовке экспозиции. Оперативные службы сработали быстро, огонь потушен.