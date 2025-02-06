Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по подозрению в убийстве

Самарский суд арестовал Екатерину Тархову, подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Тархов и его супруга были застрелены. Их тела ищут, а по подозрению в совершении убийства задержана их внучка. Кроме того, пропажу бывшего мэра подтвердил и его деловой партнер. СМИ сообщали, что в среду, 5 февраля, Екатерину задержали, однако показаний она не дает.

« С у д и з б р а л з а к л ю ч е н и е п о д с т р а ж у н а д в а м е с я ц а п о с т а т ь е о б у б и й с т в е » , — з а я в и л и а г е н т с т в у в с у д е .

Напомним, что Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве — по версии суда, она пыталась получить от депутата Самарской губернской думы Александра Милеева 200 млн рублей. Суд дал ей 7 лет колонии.