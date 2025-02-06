На Байкале пропали два рыбака

В Бурятии ищут рыбаков, которые отправились на водоем и не вернулись. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По словам родственников, мужчины отправились рыбачить на озеро Байкал в районе Максимихи 4 февраля, но до сих пор не вернулись домой.

После того как о пропаже людей стало известно, на место приехали сотрудники МЧС. Они обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед. Помимо этого, они осмотрели акваторию Байкала на три километра вглубь, однако мужчин не нашли.

« К р а б о т а м п р и с о е д и н и л и с ь с о т р у д н и к и Б а р г у з и н с к о г о и н с п е к т о р с к о г о у ч а с т к а Г И М С Г л а в н о г о у п р а в л е н и я МЧС России по Республике Бурятия», – сообщается в публикации.

На данный момент поиски продолжаются.

До этого в Петербурге сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в Финском заливе. Для спасения людей спасатели привлекли два катера на воздушной подушке.