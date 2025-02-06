В МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi

МВД России предупредило о том, что мошенники используют Wi-Fi для кражи аккаунтов, в частности, такое зафиксировано в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в управлении по борьбе с кибепреступлениями ведомства.

" З л о у м ы ш л е н н и к и с о з д а ю т с о б с т в е н н ы е ф а л ь ш и в ы е с е т и , к о т о р ы е в н е ш н е в ы г л я д я т к а к р е а л ь н ы е . С в р е д о н о с н ы м и с е т я м и м о ж н о с т о л к н у т ь с я в л ю б о м о б щ е с т в е н н о м м е с т е . Н а п р и м е р , в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free", - сказали в главке.

В МВД пояснили, что после подключения к такой сети, пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию.

Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по смс.

" О д н а к о в с л у ч а е с м о ш е н н и к а м и , в м е с т о с т а н д а р т н о й п р о ц е д у р ы , п р е д л а г а е т с я а в т о р и з о в а т ь с я ч е р е з T e l e g r a m . Д л я э т о г о н у ж н о о т п р а в и т ь ш е с т и з н а ч н ы й к о д , п о л у ч е н н ы й ч е р е з с м с , в с е р в и с н о м б о т е " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и . Т а к и м о б р а з о м , п р е с т у п н и к и п о л у ч а ю т д о с т у п к T e l e g r a m - а к к а у н т у ж е р т в ы .

В пресс-службе аэропорта Шереметьево в связи с такими инцидентами призвала пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона.