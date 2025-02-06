В МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi
МВД России предупредило о том, что мошенники используют Wi-Fi для кражи аккаунтов, в частности, такое зафиксировано в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в управлении по борьбе с кибепреступлениями ведомства.
"Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free", - сказали в главке.
В МВД пояснили, что после подключения к такой сети, пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию.
Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по смс.
"Однако в случае с мошенниками, вместо стандартной процедуры, предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого нужно отправить шестизначный код, полученный через смс, в сервисном боте", - говорится в сообщении. Таким образом, преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы.
В пресс-службе аэропорта Шереметьево в связи с такими инцидентами призвала пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона.