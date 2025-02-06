В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы

В Киеве и ряде регионов Украины в ночь на четверг прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ и мониторинговые телеграм-каналы.

По данным агентства, в первом часу ночи хлопки раздались в Харькове, Сумах и подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Около 01:30 мск взрывы были зафиксированы в Умани и Каневе в Черкасской области. Ближе к 02:00 мск украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Харькове и Сумах.

В период с 02:00 до 03:00 мск хлопки фиксировались в Киеве, пригороде столицы Украины, Винницкой области и повторно в Умани. В половине четвертого — в Житомире.

Подробности не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Ночью в Киеве и 11 областях Украины была объявлена воздушная тревога.