Дело основателя мессенджера Telegram, бизнесмена Павла Дурова не будет передано в суд во Франции в течение ближайшего года или более. Об этом сообщает Wired. По словам представительницы прокуратуры Парижа Майлис де Рек, в течение всего времени, пока дело будет передаваться в суд, Дуров должен будет находиться во Франции.

Российский предприниматель, основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Париж, Франция, 2017 год © Pavel Durov/Global Look Press

Она подчеркнула, что ордер на арест предпринимателя было решено выдать после того, как в прокуратуре осознали, сколько расследований зашло в тупик из-за того, что Telegram не отвечал на запросы о предоставлении информации. В публикации отмечается, что на фоне данной ситуации Telegram начал активнее сотрудничать с представителями правоохранительных органов во Франции, Бельгии и Южной Корее.

До этого Дуров в ходе судебного заседания во Франции заявил, что собирается улучшить модерацию в основанном им кроссплатформенном мессенджере Telegram. Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию. 6 декабря 2024 года сообщалось, что Дуров впервые дал показания в парижском суде в рамках дела, инициированного против него во Франции. Речь о расследовании насчет возможной связи Telegram с преступной деятельностью. Подробности допроса не раскрывались.