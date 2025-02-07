Стали известны подробности о вертолете, столкнувшемся с лайнером в Вашингтоне

Военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, летел с отключенной системой безопасности. Об этом заявил член сената США от штата Техас Тед Круз, сообщает телеканал CBC News.

Как он сказал, в момент аварии на вертолете не работала система автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B). При этом законодатель выразил уверенность, что у пилотов не было причин отключать оборудование.

" Е с л и н е б ы л о в е с к о й п р и ч и н ы д л я о т к л ю ч е н и я A D S - B , с в я з а н н о й с н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т ь ю , э т о н е к а ж е т с я о п р а в д а н н ы м . В д а н н о м с л у ч а е в е р т о л е т в ы п о л н я л у ч е б н ы й п о л е т " , — п о д ч е р к н у л п о л и т и к .

Также в материале приводятся слова председателя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди. Она рассказала журналистам, что пока точно неизвестно, был ли вертолет в принципе оснащен ADS-B.

Появилось новое видео столкновения самолета и вертолета в США

Столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей произошло 30 января. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту лайнера были четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе тренеры и спортсмены сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, находились трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.