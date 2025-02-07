Стали известны подробности о вертолете, столкнувшемся с лайнером в Вашингтоне

Военный вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, летел с отключенной системой безопасности. Об этом заявил член сената США от штата Техас Тед Круз, сообщает телеканал CBC News.

Как он сказал, в момент аварии на вертолете не работала система автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B). При этом законодатель выразил уверенность, что у пилотов не было причин отключать оборудование.

"Если не было веской причины для отключения ADS-B, связанной с национальной безопасностью, это не кажется оправданным. В данном случае вертолет выполнял учебный полет", подчеркнул политик.

Также в материале приводятся слова председателя Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди. Она рассказала журналистам, что пока точно неизвестно, был ли вертолет в принципе оснащен ADS-B.

Появилось новое видео  столкновения самолета и вертолета в США

Столкновение пассажирского самолета, следовавшего из штата Канзас, и военного вертолета в небе над американской столицей произошло 30 января. В результате оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту лайнера были четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе тренеры и спортсмены сборной США по фигурному катанию. В вертолете, в свою очередь, находились трое военнослужащих. Никого из них спасти не удалось.

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