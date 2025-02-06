Любители бесплатных булок взломали приложение пекарни в Петербурге

В Петербурге неизвестные взломали приложение пекарни ради бесплатных булок. Об этом сообщает "Фонтанка".

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Владелец пекарни на Московском проспекте 5 февраля обратился в полицию и сообщил, что неизвестные взломали мобильное приложение сети общественного питания и после этого смогли благополучно оформлять заказы, не оплачивая их.

Таким образом любители бесплатных булок смогли беспрепятственно заказывать и получать хлеб, пироги и слойки, не оплачивая их. Ущерб, нанесенный пекарне, составил 8,5 тысячи рублей.

До этого юноша украл кассу из кафе и понадкусывал сосиски в тесте в Карелии. Менеджер кафе обратился в полицию. Стражи порядка установили подозреваемого, которым оказался 19-летний местный житель — он дал признательные показания.