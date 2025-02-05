Названа причина возвращения убитого экс-мэра Самары в Россию

Экс-мэр Самары Виктор Тархов мог вернуться в Россию из-за своего дня рождения. Об этом пишет «Комсомольская правда. Самара».

По данным газеты, Тархов был главой Самары с 2006 по 2010 годы. После ухода из политики занимался бизнесом, жил за границей.

В Россию супруги Тарховы вернулись в начале 2025 года с тем, чтобы отметить день рождения главы семейства — 3 января ему исполнилось 77 лет.

После возвращения Виктор и его жена зашли в свою квартиру в Самаре и больше не выходили из нее, отметили журналисты.

Вместе с тем, от имени предпринимателя рассылались SMS, его внучка Екатерина приносила в фирму деда якобы подписанные им документы.

Кроме того, по словам соседей, внучка Тарховых выносила из дома подозрительные пакеты и емкости.

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Правоохранители, после того, как стало известно об исчезновении Тархова, начали расследование. Они обнаружили в квартире фрагменты тела мужчины и его жены, задержали подозреваемую, завели уголовное дело.