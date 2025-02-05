Мигрант жестоко избил девушку за отказ познакомиться в Казани

В Казани иностранец нанес побои девушке, которая не захотела знакомиться. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Предварительно, инцидент произошел, когда мигрант попытался познакомиться с девушкой. Однако та ему отказала, и тогда иностранец жестоко избил ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах нападения иностранца на девушку, а также проверить законность его пребывания в стране.

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил лежавшую на земле девушку

До этого пьяный мужчина избил лежавшую на земле девушку на глазах прохожих в российском городе. На кадрах с места происшествия видно, что агрессор стоит над лежащей на земле пострадавшей. В конфликт вмешались неравнодушные очевидцы избиения. Благодаря этому девушке удалось встать с земли и сбежать.