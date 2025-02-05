Внучку убитого экс-мэра Самары арестовали по подозрению в убийстве

Внучку убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как рассказали собеседники агентства, задержанная отказывается от дачи показаний. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства преступления.

« Т е л н е т . О п р о п а ж е Тархова заявил его деловой партнер. Была задержана его внучка, показаний не дает, сегодня арестована. Возбуждено дело об убийстве», — рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее Тархов и его жена были застрелены. Сам Тархов с 2006 по 2010 годы находился на посту мэра Самары.