Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья были не застрелены, а забиты насмерть, после чего их тела около месяца хранились законсервированными в металлических бочках. Об этом сообщает RTVI.

Основной подозреваемой следствие называет внучку пары — Екатерину Бельскую, которая в настоящее время задержана, но отказывается давать показания.

Тарховы были обнаружены убитыми в Самарской области. Изначально сообщалось о смертельных огнестрельных ранениях, однако позже выяснилось, что смерть наступила в результате насильственных действий. По данным следствия, преступление совершено примерно месяц назад — в начале января. На это указывают переписка с телефонов жертв, которую вела Бельская после их гибели, а также состояние тел.

В Самарской области убили бывшего мэра Самары и его жену

Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год. Трагедия произошла на фоне громкого уголовного дела его дочери Людмилы Тарховой, осужденной в декабре 2022 года на семь лет колонии за вымогательство 200 млн рублей у депутата регионального парламента. На момент преступления Людмила возглавляла авиастроительную компанию «Самара ВВВ-Авиа», что добавляет криминальный оттенок семейной истории.