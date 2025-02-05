Пенсионерка из Челябинска перевела мошенникам 22 млн рублей. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, аферисты действовали по одной из стандартных схем. Один из них связался с женщиной, представился «бывшим руководителем фирмы» и сообщил, что якобы произошла утечка персональных данных. Он добавил, что в связи с этим проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.

Затем с потерпевшей связался «представитель силовой структуры» и сказал, что неизвестные лица получили доступ к её счетам и все сбережения будут перечислены на счета другого государства.

Далее «представительница специального ведомства» вышла с пенсионеркой на связь и заявила, что следует снять все сбережения и перевести на другой счет. Горожанка прислушалась к ее «совету», сняла в банках все сбережения и перечислила на указанные жуликами номера. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Правоохранители начали расследование.

Ранее сообщалось, что жительница Новороссийска отправила брачным аферистам 12 млн рублей. Горожанка отдала свои личные сбережения, взяла в долг у знакомых, оформила кредит.