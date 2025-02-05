В Подмосковье на стоянке маршруток произошел крупный пожар. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел в среду, 5 февраля, на территории промзоны в селе Верхнее Мячково.

В подмосковных Люберцах сгорели более 30 автомобилей, пострадавших нет, отметили в ГУ МЧС.

Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов. Они предположили, что это взрывались колеса и газовые баллоны.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Люберцах около дома 3а по Касимовскому шоссе сгорели 12 автобусов, а также поддоны.