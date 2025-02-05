На стоянке маршруток в Люберцах сгорели 30 автомобилей
В Подмосковье на стоянке маршруток произошел крупный пожар. О пострадавших не сообщается.
Инцидент произошел в среду, 5 февраля, на территории промзоны в селе Верхнее Мячково.
В подмосковных Люберцах сгорели более 30 автомобилей, пострадавших нет, отметили в ГУ МЧС.
Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов. Они предположили, что это взрывались колеса и газовые баллоны.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в Люберцах около дома 3а по Касимовскому шоссе сгорели 12 автобусов, а также поддоны.