Суд арестовал задержанного за убийство 7-летнего пасынка в Черняховске
Ленинградский районный суд Калининграда арестовал жителя Черняховска по обвинению в убийстве его семилетнего пасынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
В ведомстве пояснили, что обвиняемый водворен в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что мужчина дал признательные показания. Он отметил, что избил ребенка за отказ выполнять физические упражнения.
В СК отметили, что следователями завершен допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте.