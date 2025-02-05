Установлен предполагаемый пособник организаторов взрыва в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на оперативные службы.

« П о д е л у о в з р ы в е в „ А л ы х п а р у с а х “ у с т а н о в л е н п р е д п о л а г а е м ы й п о с о б н и к у б и й с т в а г л а в ы Ф е д е р а ц и и б о к с а Д Н Р . О н о б ъ я в л е н в р о з ы с к » , — п е р е д а ю т п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е о р г а н ы в р а з г о в о р е с Т А С С .

Стали известны новые подробности взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв на территории элитного ЖК в Москве произошел 3 февраля. Сообщается о двоих погибших. Один из них Саркисян, а второй — непосредственно сам смертник, организовавший взрыв. Далее украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Служба безопасности Украины (СБУ) могла быть причастна к взрыву.