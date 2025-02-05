ТАСС: установлен предполагаемый соучастник виновника взрыва в ЖК «Алые паруса»
Установлен предполагаемый пособник организаторов взрыва в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на оперативные службы.
«По делу о взрыве в „Алых парусах“ установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР. Он объявлен в розыск», — передают правоохранительные органы в разговоре с ТАСС.
Стали известны новые подробности взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Взрыв на территории элитного ЖК в Москве произошел 3 февраля. Сообщается о двоих погибших. Один из них Саркисян, а второй — непосредственно сам смертник, организовавший взрыв. Далее украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Служба безопасности Украины (СБУ) могла быть причастна к взрыву.