Бакинский апелляционный суд отменил меру пресечения в отношении объявленной в розыск в РФ экс-судьи Елены Хахалевой в виде ареста, она передана под надзор полиции. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

По данным агентства, решение было принято 4 февраля по итогам рассмотрения апелляционной жалобы Хахалевой. Прокуратурой Хазарского района Баку в отношении нее избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время рассматриваются поступившие в генпрокуратуру республики из Генпрокуратуры России документы, связанные с экстрадицией Хахалевой.

Объявленная в розыск в России Елена Хахалева была задержана в конце января в бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев сотрудниками Управления полиции на воздушном транспорте МВД Азербайджана. 24 января Хазарский районный суд вынес решение об избрании в отношении нее меры пресечения в виде ареста сроком на 40 дней. Как отмечает агентство, эта мера была избрана для осуществления правовых процедур, связанных с экстрадицией экс-судьи.

В чем обвиняется экс-судья

По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и в Россию не возвращалась. По версии следствия, с 2016 по 2019 год она отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них. Всего она незаконно получила 1,195 млн рублей зарплаты. Она пыталась обжаловать в Верховном суде РФ решение Высшей квалификационной коллегии судей, которая согласилась возбудить в отношении нее уголовное дело. Позже она отказалась от жалобы. Летом 2020 года Хахалева была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы.

Скандал вокруг нее разгорелся после распространения летом 2017 года в интернете информации о пышной свадьбе ее дочери, где якобы выступали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появились публикации о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу и не нашли подтверждения этой информации.

В Баку задержана бывшая "золотая" судья Елена Хахалева

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула этот пост.