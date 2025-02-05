В Твери нашли детей 2020 года рождения, которые самостоятельно покинули территорию детского сада. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в среду, 5 февраля, в Московском районе города. В полицию поступило сообщение о том, что двое дошкольников не вернулись с прогулки.

На место ЧП выехали сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы полиции и кинолог.

Правоохранители отметили, что малышей удалось быстро найти в районе торгового центра «РИО». Их доставили в отдел полиции для передачи родителям.

« П р о к у р а т у р о й М о с к о в с к о г о р а й о н а г о р о д а Т в е р и о р г а н и з о в а н а п р о в е р к а п о ф а к т у у х о д а д в о и х м а л о л е т н и х д е т е й , 2 0 2 0 г о д а р о ж д е н и я , с т е р р и т о р и и д е т с к о г о с а д а » , — п о я с н и л и в п р е с с - с л у ж б е в е д о м с т в а .

По данным УМВД, в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.