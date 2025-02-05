В Твери нашли дошкольников, ушедших из детского сада

В Твери нашли детей 2020 года рождения, которые самостоятельно покинули территорию детского сада. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в среду, 5 февраля, в Московском районе города. В полицию поступило сообщение о том, что двое дошкольников не вернулись с прогулки.

На место ЧП выехали сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы полиции и кинолог.

Правоохранители отметили, что малышей удалось быстро найти в районе торгового центра «РИО». Их доставили в отдел полиции для передачи родителям.

«Прокуратурой Московского района города Твери организована проверка по факту ухода двоих малолетних детей, 2020 года рождения, с территории детского сада», пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным УМВД, в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено.

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