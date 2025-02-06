В Газе число погибших с октября 2024 года выросло до 47 583

Общее число погибших в результате военных действий в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 47 583, ранения получили 111 633 человека. Такие данные опубликовал Минздрав анклава в Telegram-канале.

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Согласно сведениям ведомства, за минувшие сутки в различных районах сектора спасатели и сотрудники медицинских служб обнаружили тела еще 31 жертвы. По утверждению Минздрава, под завалами разрушенных вследствие обстрелов строений все еще остается множество погибших.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве для уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.

Вечером 15 января текущего года премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в Газе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 19 января.