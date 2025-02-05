Полковник ВСУ, приказавший сбить самолет над Кубанью, получил пожизненное

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор полковнику ВСУ Николаю Дзяману, приговорив его к пожизненному лишению свободы за террористический акт, связанный со сбитием самолета А-50 над Кубанью. Об этом сообщает РИА Новости.

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« С у д о п р е д е л и л : Д з я м а н а Н и к о л а я И в а н о в и ч а п р и з н а т ь в и н о в н ы м в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о п . ' б ' ч . 3 с т . 2 0 5 У К Р Ф ( т е р а к т ) , н а о с н о в а н и и к о т о р о й н а з н а ч и т ь е м у н а к а з а н и е в в и д е п о ж и з н е н н о г о л и ш е н и я с в о б о д ы с о т б ы в а н и е м в и с п р а в и т е л ь н о й к о л о н и и о с о б о г о р е ж и м а » , — п о д ч е р к н у л п р е д с т а в и т е л ь с у д а .

Он также уточнил, что дело слушалось заочно и в закрытом режиме.

Расследование этого дела началось после трагического инцидента, когда по приказу Дзямана был сбит российский военный самолет над Краснодарским краем, что привело к гибели всех 10 членов экипажа. Инцидент произошел год назад. По информации из telegram-канала СК РФ, еще до суда было объявлено о намерении заочно привлечь к ответственности командира зенитной ракетной бригады ВСУ.