Жители Курской области заразились смертельно опасным вирусом из-за религии

В городе Железногорск Курской области произошла вспышка эпидемического паротита (свинки), сообщает Telegram-канал Mash. Предварительно, заболевшие принадлежат к церкви евангельских христиан-баптистов. Вакцинироваться им запрещает религия.

По данным журналистов, врачи выявили уже 16 случаев заболевания — заразились 12 детей и 4 взрослых. Сейчас в городе закрыли на карантин школу, гимназию и металлургический колледж. Отмечается, что в последний раз эпидемия свинки в Железногорске бушевала 10 лет назад.

Ранее массовое отравление детей из числа членов шебекинской детской спортивной команды произошло в санатории в Ессентуках Ставропольского края, были госпитализированы 12 человек. У пострадавших выявили симптомы острой кишечной инфекции.