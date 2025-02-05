Росавиация назвала итоги предварительного расследования крушения самолета в Актау

Росавиация опубликовала предварительные итоги расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау.

Из него стало известно, что российские авиадиспетчеры предлагали экипажу самолета приземлиться на российских аэродромах, однако тот решил приземлиться именно в районе Актау.

« П р и э т о м о т ч е т п о д т в е р ж д а е т р а н е е п о я в и в ш у ю с я и н ф о р м а ц и ю о т о м , ч т о и м е н н о э к и п а ж в ы б и р а л з а п а с н о й а э р о д р о м д л я п о с а д к и , с а м о с т о я т е л ь н о о с т а н о в и в в ы б о р н а А к т а у . П р е д л о ж е н н ы м и р о с с и й с к и м и д и с п е т ч е р а м и а л ь т е р н а т и в н ы м и а э р о п о р т а м и М а х а ч к а л а и М и н е р а л ь н ы е В о д ы , н е с м о т р я н а т е х н и ч е с к у ю г о т о в н о с т ь э т и х а э р о д р о м о в п р и н я т ь с а м о л е т , э к и п а ж н е в о с п о л ь з о в а л с я » , — о т м е ч а е т Р о с а в и а ц и я в с в о е м t e l e g r a m - к а н а л е .

При этом ведомство подчеркивает, что эти выводы носят предварительный характер.

Экипаж потерпевшего крушение в Актау самолета сообщал об ударе и взрыве

Самолет Embraer потерпел крушение в Казахстане (Актау) 25 декабря 2024 года. В азербайджанской компании AZAL отмечали, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. Однако расследование все еще продолжается. Самолет изначально летел в Грозный, но не смог там приземлиться из-за введенного плана «Ковер». Поэтому было принято решение лететь в Актау. В результате крушения погибли 38 человек.