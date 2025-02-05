В Москве на пенсионерку упал гранитный памятник на могиле сына

В Москве пенсионерка пострадала на кладбище. На нее упал гранитный памятник на могиле сына. Подробности стали известны сайту mk.ru.

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Сообщается, что более 20 лет назад пожилая женщина похоронила сына, а в 2021 году решила установить памятник. 77-летняя россиянка обратилась к мастеру по установке надгробий, заключила с ним договор, а он изготовил гранитную плиту высотой 120 см с надписью: «Помним, любим, скорбим».

В октябре того же года пенсионерка пришла на могилу сына, оперлась на памятник, и он упал прямо на нее. Женщину госпитализировали с переломом поясничного отдела позвонка. Из-за травмы ее признали инвалидом.

После случившегося было возбуждено уголовное дело. Предприниматель пытался доказать, что невиновен в случившемся. Он говорил о том, что памятник могли расшатать вандалы. Однако ему все равно дали 2 года условно с испытательным сроком.

Ранее появилась информация, что предварительное следствие по делу о «Крокусе» завершили.