Экипаж вертолета допустил роковую ошибку перед катастрофой в Вашингтоне

Армейский вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет American Airlines при посадке в Вашингтоне, округ Колумбия, летел на 35 метров выше необходимой высоты, говорится в отчете Национального управления по безопасности полетов (NSTB) США, обнародованном во вторник.

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Напомним, в результате столкновения вертолета с самолетом погибли все 67 человек на двух бортах. Информация, полученная с экрана радара управления воздушным движением, подтвердила опасения следователей о том, что военный вертолет находился на 35 метров выше того места, где он должен был лететь, отмечает Daily Mail.

Военный вертолет, которым управляла 28-летняя капитан Ребекка Лобач, осуществлял тренировочный полет на высоте 100 метров, но максимальная разрешенная высота для воздушных судов этого типа в данном районе составляет 65 метров, отмечается в отчете.

Национальный аэропорт Рейгана переполнен, а пересечение воздушных полос между самолетами и вертолетами является обычным делом. Данные черного ящика, обнаруженного среди обломков вертолета в реке Потомак, указывают на то, что превышение высоты, вероятно, имело место. Следователи NSTB ждали получения этой информации, чтобы подтвердить версию, говорится в сообщении агентства. Ранее было установлено, что пассажирский самолет находился на высоте чуть более 100 метров в момент крушения и получил разрешение на посадку.

Пилоты должны следовать строгому протоколу о высотах, которых они могут достичь на безопасном расстоянии.

" Э т о с л о ж н о е р а с с л е д о в а н и е , - с к а з а л Б р а й с Б э н н и н г , о т в е т с т в е н н ы й с л е д о в а т е л ь N T S B . - З д е с ь м н о г о д е т а л е й . Н а ш а к о м а н д а у с е р д н о р а б о т а е т н а д с б о р о м э т и х д а н н ы х " .

Полное расследование обстоятельств такой катастрофы обычно занимает год или больше, отметили специалисты.