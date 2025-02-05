Отчет: Экипаж вертолета допустил роковую ошибку перед катастрофой в Вашингтоне
Армейский вертолет Black Hawk, который врезался в пассажирский самолет American Airlines при посадке в Вашингтоне, округ Колумбия, летел на 35 метров выше необходимой высоты, говорится в отчете Национального управления по безопасности полетов (NSTB) США, обнародованном во вторник.
Напомним, в результате столкновения вертолета с самолетом погибли все 67 человек на двух бортах. Информация, полученная с экрана радара управления воздушным движением, подтвердила опасения следователей о том, что военный вертолет находился на 35 метров выше того места, где он должен был лететь, отмечает Daily Mail.
Военный вертолет, которым управляла 28-летняя капитан Ребекка Лобач, осуществлял тренировочный полет на высоте 100 метров, но максимальная разрешенная высота для воздушных судов этого типа в данном районе составляет 65 метров, отмечается в отчете.
Национальный аэропорт Рейгана переполнен, а пересечение воздушных полос между самолетами и вертолетами является обычным делом. Данные черного ящика, обнаруженного среди обломков вертолета в реке Потомак, указывают на то, что превышение высоты, вероятно, имело место. Следователи NSTB ждали получения этой информации, чтобы подтвердить версию, говорится в сообщении агентства. Ранее было установлено, что пассажирский самолет находился на высоте чуть более 100 метров в момент крушения и получил разрешение на посадку.
Пилоты должны следовать строгому протоколу о высотах, которых они могут достичь на безопасном расстоянии.
"Это сложное расследование, - сказал Брайс Бэннинг, ответственный следователь NTSB. - Здесь много деталей. Наша команда усердно работает над сбором этих данных".
Полное расследование обстоятельств такой катастрофы обычно занимает год или больше, отметили специалисты.