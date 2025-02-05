В Москве осужден маньяк, который насиловал и убивал пенсионерок в 2004 году

В Москве вынесен обвинительный приговор маньяку, который насиловал и убивал пенсионерок в 2004 году.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, ранее судимый Максим Грищенко совершал преступления в доме на Краснобогатырской улице на востоке мегаполиса. Сначала он проник в квартиру тяжело больной пожилой женщины. Маньяк узнал, что она никогда не запирает входную дверь, чтобы врачи всегда могли попасть в дом. Грищенко вошел в квартиру и убил пенсионерку. Также он обыскал жилище и украл 200 рублей.

Через полгода подсудимый пришел к соседке убитой - такой же пожилой женщине. Он представился жертве соцработником. А когда вошел в квартиру, изнасиловал хозяйку и затем убил.

Эти преступления долгое время оставались нераскрытыми, но благодаря повторному анализу доказательств личность подозреваемого удалось установить. Суд признал 40-летнего фигуранта виновным и приговорил к 17 годам колонии строгого режима.

Напомним, во вторник в Москве вынесли обвинительный приговор маньяку, убивавшему бездомных.