В Турции вор украл 3 кг золота и трое суток прятался в вентиляции

В Турции вор трое суток прятался от полиции в вентиляции после того, как ограбил ювелирный магазин на 3 кг золота. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в торговом центре в Синанпаше в районе Юрегир. Несколько дней назад в ювелирном сработала сигнализация — сотрудники частной охраны увидели, что внутри закрытого на ночь магазина находится человек. На место происшествия направили наряды полиции, которые обыскали помещения, но никого не нашли. Выяснилось, что подозреваемый похитил 3 кг золота и 100 тысяч турецких лир.

На следующий день правоохранители повторно обыскали торговый центр, в том числе шахты вентиляции и коридоры между магазинами, которые не использовались посетителями. Кроме того, в поисках использовался тепловизор и служебные собаки, однако и с их помощью не удалось обнаружить посторонних.

Лишь на третьи сутки, когда правоохранители полностью перекрыли ТЦ и снесли часть потолка, грабителя удалось задержать. Вор понял, что его укрытие находится под угрозой, и пытался сбежать через служебные помещения, однако оказался пойман полицейскими.