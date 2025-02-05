Крупный пожар уничтожил 14 автомобилей в Красноярском крае

В Красноярском крае произошел крупный пожар в химчистке для автомобилей. Как сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале, пламя уничтожило 14 машин.

Инцидент случился в поселке городского типа Березовка. Там загорелось одноэтажное здание с легковыми транспортными средствами внутри. Прибывшие на место пожарные успели эвакуировать два авто. В тушении огня, который охватил площадь в 725 квадратных метров, принимали участие 30 специалистов и 9 единиц техники.

На опубликованных кадрах видно, что оставшиеся в здании машины выгорели до остова. Некоторые из них пострадали еще больше — их смяло обрушившейся крышей.

Напомним, что вечером 4 февраля пожар произошел в квартире в Большом Балканском переулке в центре Москвы. На первом этаже здания загорелись личные вещи и мебель. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно вышли 40 человек, сведений о пострадавших не поступало.