Иностранец изнасиловал россиянку на улице

В Петербурге правоохранители задержали гражданина Средней Азии, который изнасиловал местную жительницу на одной из улиц города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера»). Его намерены арестовать.

Вечером 3 февраля иностранец напал на женщину на улице Архивной и изнасиловал ее.

Ранее в Московской области суд арестовал 35-летнего иностранца за развращение 11-летней местной жительницы.