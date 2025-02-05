Россия не получила образцы элементов, найденных в самолете AZAL

Российская сторона пока не получила образцов посторонних элементов, которые были обнаружены в корпусе разбившегося у Актау самолета, для проведения экспертизы. Об этом сообщил осведомленный источник.

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Он подчеркнул, что утверждения некоторых зарубежных медиа об идентификации этих элементов как поражающих элементов ракеты ЗРК «Панцирь» «нуждаются как минимум в дополнительном изучении и экспертизе».

Источник напомнил, что в отчете правительственной комиссии Казахстана при этом нет их соответствующей идентификации, но содержится необходимость дополнительного изучения их происхождения, сообщает RT.

В среду, 25 декабря, пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. На борту находились 67 человек, 32 из них удалось выжить. Перед падением самолет несколько раз резко менял траекторию, а уже после крушения на его корпусе обнаружили странные отверстия. Что могло стать причиной авиакатастрофы, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Еще в декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что позиция Баку касательно крушения состоит в том, что судно было сбито не специально. Он же выражал уверенность в том, что самолет был поврежден из-за «обстрела с земли».

Предположение о том, что самолет был сбит российскими средствами противовоздушной обороны, высказывалось и ранее. Сейчас оно всплыло вновь на фоне опубликованного Министерством транспорта Казахстана предварительного отчета о крушении. Там сообщили, что диспетчеры аэропорта в Грозном, куда направлялось судно, предупреждали пилотов о введении плана «Ковер» в регионе. Кроме того, Минтранс Казахстана предположил, что наличие отверстий на корпусе самолета указывает на внешнее воздействие. Это могло вывести из строя гидравлику и электропроводку, которые были повреждены еще до падения.