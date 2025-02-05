Один человек погиб, шесть пострадали из-за стрельбы на предприятии в США

Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате стрельбы на предприятии производителя косметики KDC/One в штате Огайо. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент случился в городе Нью-Олбани. Пострадавших доставили в местные больницы. Всего из здания эвакуировали порядка 100 сотрудников.

Полиция Нью-Олбани уточнила, что подозреваемый пока не задержан, однако его личность уже установлена. Предположительно, он покинул район. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли огнестрельное оружие.

Напомним, что 4 февраля стрельба произошла в школе в шведском городе Эребру. В результате инцидента погибли 11 человек, в том числе стрелок, по меньшей мере еще пять пострадали. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что трагедия в школе в Эребру стала самым страшным массовым убийством в истории страны.