В Южно-Сахалинске из-за метели пассажирский автобус улетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

« П р и ч и н а — с е р ь е з н ы й с н е г о п а д . Ц и к л о н п р о д о л ж а е т н а в о д и т ь с в о и п о р я д к и в г о р о д е . Н а э т о т р а з п о д р а з д а ч у п о п а л т р а н с п о р т с 7 1 - г о м а р ш р у т а , к о г д а е х а л п о у л и ц е Д р у ж б ы . С е й ч а с с в о б о д н о д в и г а т ь с я м о ж н о л и ш ь п о о д н о й п о л о с е » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

На кадрах, которые разместил Telegram-канал «Точка отсчета», видно, что из-за метели автобус развернуло и он оказался в кювете.

До этого в связи с циклоном на Сахалине ввели ограничения в работе железнодорожного и автомобильного транспорта.

5 и 6 февраля пригородные поезда на участке Южно-Сахалинск — Алые розы будут курсировать по ограниченному графику. Движение поездов на участках Южно-Сахалинск — Новоалександровка, Южно-Сахалинск — Христофоровка и Новоалександровка — Христофоровка отменяется.