В тобольском ИВС заключенные устроили бунт
В изоляторе временного содержания в Тобольске Тюменской области подавлен бунт заключенных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
«В ночное время пятеро граждан этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России „Тобольский“ заблокировали дверь своей камеры и отказывались впускать сотрудников полиции. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения нарушители не реагировали. Действия злоумышленников были в соответствии с положениями ФЗ „О полиции“ пресечены с применением физической силы и специальных средств», — пояснили агентству в ведомстве.
Зайдя в камеру полицейские обнаружили, что у одного из этапированных на левом предплечье имеются резанные раны. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Этапированные обвиняются в разных преступлениях. В списке — кражи, угоны, нарушения ПДД и убийство.