В тобольском ИВС заключенные устроили бунт

В изоляторе временного содержания в Тобольске Тюменской области подавлен бунт заключенных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

« В н о ч н о е в р е м я п я т е р о г р а ж д а н э т а п и р о в а н н ы х и з Т ю м е н и в и з о л я т о р в р е м е н н о г о с о д е р ж а н и я п о д о з р е в а е м ы х и о б в и н я е м ы х М О М В Д Р о с с и и „ Т о б о л ь с к и й “ з а б л о к и р о в а л и д в е р ь с в о е й к а м е р ы и о т к а з ы в а л и с ь в п у с к а т ь с о т р у д н и к о в п о л и ц и и . Н а н е о д н о к р а т н ы е т р е б о в а н и я о п р е к р а щ е н и и п р о т и в о п р а в н о г о п о в е д е н и я н а р у ш и т е л и н е р е а г и р о в а л и . Д е й с т в и я з л о у м ы ш л е н н и к о в б ы л и в с о о т в е т с т в и и с п о л о ж е н и я м и Ф З „ О п о л и ц и и “ п р е с е ч е н ы с п р и м е н е н и е м ф и з и ч е с к о й с и л ы и с п е ц и а л ь н ы х с р е д с т в » , — п о я с н и л и а г е н т с т в у в в е д о м с т в е .

Зайдя в камеру полицейские обнаружили, что у одного из этапированных на левом предплечье имеются резанные раны. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Этапированные обвиняются в разных преступлениях. В списке — кражи, угоны, нарушения ПДД и убийство.