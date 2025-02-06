Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено

Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

В настоящий момент потерпевшие знакомятся с материалами дела.

Ранее суд признал виновным Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своём жилище фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. Нападавшие стреляли из автоматов по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.