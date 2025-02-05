Завершилось предварительное следствие по теракту в «Крокусе»

Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» завершено. Как передают telegram-каналы, арестованы 20 причастных лиц.

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« В р а м к а х р а с с л е д о в а н и я п р а в о о х р а н и т е л и о п р о с и л и б о л ь ш е 1 7 0 0 ч е л о в е к , 8 0 0 и з к о т о р ы х с в и д е т е л и . А р е с т о в а н ы 2 0 ф и г у р а н т о в — ч е т ы р е и с п о л н и т е л я т е р а к т а и 1 6 с о у ч а с т н и к о в » , — с о о б щ а е т t e l e g r a m - к а н а л M a s h с о с с ы л к о й н а а д в о к а т а .

Отмечается, что дело отправится в суд в ближайшие дни.

Инцидент произошел 22 марта 2024 года. Четыре террориста ворвались в здание, где устроили массовую стрельбу. В результате атаки здание загорелось, погибло 145 человек.

Позже подозреваемых задержали в Брянской области, на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Им грозит наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.