Mash: завершилось предварительное следствие по теракту в «Крокусе»
Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус сити холле» завершено. Как передают telegram-каналы, арестованы 20 причастных лиц.
«В рамках расследования правоохранители опросили больше 1700 человек, 800 из которых свидетели. Арестованы 20 фигурантов — четыре исполнителя теракта и 16 соучастников», — сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката.
Отмечается, что дело отправится в суд в ближайшие дни.
Инцидент произошел 22 марта 2024 года. Четыре террориста ворвались в здание, где устроили массовую стрельбу. В результате атаки здание загорелось, погибло 145 человек.
Позже подозреваемых задержали в Брянской области, на расстоянии 100 километров от границы с Украиной. Им грозит наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного.