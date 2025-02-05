Серийного извращенца поймали после очередного нападения на девочку в лифте

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который совершал нападения на девочек и девушек в Новосибирске. Его поймали благодаря неряшливости и особой примете, передает Telegram-канал Readovka.

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Очередное нападение, после которого серийник оказался в изоляторе, произошло в лифте одного ЖК. Мужчина поднимался вместе с девочкой. На одной из остановок он сначала покинул кабину, а после развернулся и стал душить жертву.

Крики и звуки борьбы услышал отец юной сибирячки. Он пришел на помощь и прогнал душителя. Убегая, злоумышленник обронил паспорт. По нему стражи порядка быстро вычислили мужчину. Также известно об одной отличительной черте задержанного — вместо внятных ответов на вопросы, он мычит.

Ранее в Подмосковье местный житель напал на людей с ножом в магазине. По словам матери дебошира, он говорил, что будет Богом.