СК прокомментировал информацию, что мать пяти погибших детей хотела их отравить

Сообщение о том, что мать погибших детей из поселка Красная Сопка в Красноярском крае искала информацию о том, как отравить семью, не соответствует действительности. Об этом заявили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Такая информация прозвучала во время ток-шоу на федеральном канале. Одна из участниц передачи заявила, что мать якобы искала информацию в интернете о том, как отравить семью.

В управлении СК сообщили, что криминалисты изъяли и проверили телефоны всех членов семьи. Криминалистическая техника позволяет обнаружить в мобильных устройствах удаленную информацию. Каких-либо данных, содержащих запросы, "как отравить всю семью", не найдено.

Информация, озвученная в ток-шоу, не соответствует действительности, подчеркнули в СК.

Также там указали, что отец погибших детей принимал участие в ток-шоу, нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде. "Мы его допрашивали дополнительно об этом, когда он вернулся", - отметили в ведомстве.

Напомним, в сентябре прошлого года в поселке Красная Сопка скончались четверо детей. Беременная мать и отец выжили. В ноябре 2024 года в семье родился пятый ребенок.

Экспертиза установила, что дети умерли из-за острого отравления дихлофосом, который распылил их отец.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Мужчина признал вину.

2 февраля стало известно, что в семье умер пятый ребенок. Ему было три месяца. По факту гибели было возбуждено уголовное дело.