Названы последствия атаки дронов ВСУ на Краснодарский край
Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), он уже локализован.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», - пояснил губернатор.
Он отметил, что к тушению огня были привлечены 55 человек и 19 единиц техники и возгорание уже локализовано.
«Предварительно - пострадавших нет», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию около Анапы в Краснодарском крае, которая является частью «Турецкого потока». Все БПЛА были успешно сбиты, газ продолжает поставляться в штатном режиме.