Названы последствия атаки дронов ВСУ на Краснодарский край

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), он уже локализован.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

« Н а ш и в о е н н ы е о т р а з и л и б е с п и л о т н у ю а т а к у с о с т о р о н ы к и е в с к и х в л а с т е й . В с т а н и ц е Н о в о м и н с к о й К а н е в с к о г о р а й о н а о б л о м к и Б П Л А у п а л и н а р е з е р в у а р с н е з н а ч и т е л ь н ы м и о с т а т к а м и н е ф т е п р о д у к т о в . Н а ч а л с я п о ж а р , е м у п р и с в о е н в т о р о й р а н г с л о ж н о с т и » , - п о я с н и л г у б е р н а т о р .

Он отметил, что к тушению огня были привлечены 55 человек и 19 единиц техники и возгорание уже локализовано.

« П р е д в а р и т е л ь н о - п о с т р а д а в ш и х н е т » , - п о д ч е р к н у л В е н и а м и н К о н д р а т ь е в .

В Молдавии заявили о нарушении воздушного пространства БПЛА

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию около Анапы в Краснодарском крае, которая является частью «Турецкого потока». Все БПЛА были успешно сбиты, газ продолжает поставляться в штатном режиме.