Установлено местонахождение похищенного на западе Москвы мужчины

Местонахождение мужчины, которого похитили на западе Москвы после конфликта со стрельбой, установлено. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным ведомства, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время злоумышленников, которые подозреваются в совершении данного преступления, доставят в следственный отдел и допросят.

Неизвестные открыли стрельбу на западе столицы вечером 4 февраля. По версии правоохранителей, между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Mersedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель Mersedes без номеров скрылся с места происшествия.

Столичный СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. Утром 5 февраля полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в стрельбе и похищении человека. По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия при продаже транспортного средства.