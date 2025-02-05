Росгвардия показала кадры задержания подозреваемых в похищении мужчины в Москве

Правоохранители совместно с Росгвардией задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека в Москве. Об этом сказано на сайте ведомства.

На кадрах, которые были опубликованы Росгвардией, видно, как силовики заходят в квартиры подозреваемых и задерживают их.

" П о л и ц и я , о т к р ы в а й ! " , – з а я в и л и с о т р у д н и к и п о л и ц и и п е р е д в х о д о м в ж и л ь е о д н о г о и з з а д е р ж а н н ы х .

Неизвестные открыли стрельбу на Кастанаевской улице в районе Филевского парка вечером 4 февраля. По версии правоохранителей, между гражданами, находившимися в машинах Hyundai и Merсedes, произошел конфликт, в результате которого один из его участников выстрелил из травматического оружия в сторону ранее знакомых ему мужчин.

После одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль Merсedes без номеров и увезли в неизвестном направлении. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Утром 5 февраля полиция задержала двух мужчин 1998 и 2001 года рождения, подозреваемых в стрельбе и похищении человека в одном из хостелов в подмосковном поселке Пушкино.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия при продаже транспортного средства. Местонахождение похищенного мужчины также удалось установить. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.