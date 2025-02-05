В Москве продавец похитил покупателя из-за не понравившейся машины

В Москве на Кастанаевской улице продавец автомобиля похитил покупателя, потому что машина не понравилась его родителям. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве продавец похитил покупателя из-за не понравившейся машины
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Потерпевший Ислам Хушалаев 2003 года рождения купил автомобиль, однако позднее он позвонил продавцу, попросил расторгнуть сделку и назначил ему встречу. На ней между мужчинами вспыхнул конфликт, продавец вытащил травматический пистолет, сделал один выстрел, после чего посадил своего оппонента в машину и увез в неизвестном направлении.

В столице был объявлен план «Перехват». Позднее удалось задержать двоих мужчин 1998 и 2001 годов рождения, они будут доставлены в территориальный отдел полиции в ближайшее время. Жизни потерпевшего ничего не угрожает.

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