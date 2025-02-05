В Москве продавец похитил покупателя из-за не понравившейся машины

В Москве на Кастанаевской улице продавец автомобиля похитил покупателя, потому что машина не понравилась его родителям. Об этом сообщает ТАСС.

Потерпевший Ислам Хушалаев 2003 года рождения купил автомобиль, однако позднее он позвонил продавцу, попросил расторгнуть сделку и назначил ему встречу. На ней между мужчинами вспыхнул конфликт, продавец вытащил травматический пистолет, сделал один выстрел, после чего посадил своего оппонента в машину и увез в неизвестном направлении.

В столице был объявлен план «Перехват». Позднее удалось задержать двоих мужчин 1998 и 2001 годов рождения, они будут доставлены в территориальный отдел полиции в ближайшее время. Жизни потерпевшего ничего не угрожает.