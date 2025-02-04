Россиянка погибла во время приема душа

В Карелии молодая женщина погибла в ванной от удара током. Об этом пишет пресс-служба республиканского СК России в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в Кондопоге в понедельник, 3 февраля.

В СК пояснили, что местная жительница 1993 года рождения принимала душ в своей квартире. В ее руках был сотовый телефон, подключенный для зарядки к электросети.

« В с в я з и с п о п а д а н и е м в о д ы н а э л е к т р о п р и б о р п о с т р а д а в ш а я п о л у ч и л а у д а р т о к о м . О т п о л у ч е н н о й э л е к т р о т р а в м ы г и б е л ь п о т е р п е в ш е й н а с т у п и л а н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я » , — у т о ч н и л и в в е д о м с т в е .

Следователи СК проводят расследование обстоятельств происшествия.