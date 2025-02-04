Россиянка погибла во время приема душа

В Карелии женщина погибла от удара током во время приема душа
В Карелии молодая женщина погибла в ванной от удара током. Об этом пишет пресс-служба республиканского СК России в Telegram-канале.
Инцидент произошел в Кондопоге в понедельник, 3 февраля.
В СК пояснили, что местная жительница 1993 года рождения принимала душ в своей квартире. В ее руках был сотовый телефон, подключенный для зарядки к электросети.
«В связи с попаданием воды на электроприбор пострадавшая получила удар током. От полученной электротравмы гибель потерпевшей наступила на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
Следователи СК проводят расследование обстоятельств происшествия.