В Карелии женщина погибла от удара током во время приема душа

В Карелии молодая женщина погибла в ванной от удара током. Об этом пишет пресс-служба республиканского СК России в Telegram-канале.

Россиянка погибла во время приема душа
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Инцидент произошел в Кондопоге в понедельник, 3 февраля.

В СК пояснили, что местная жительница 1993 года рождения принимала душ в своей квартире. В ее руках был сотовый телефон, подключенный для зарядки к электросети.

«В связи с попаданием воды на электроприбор пострадавшая получила удар током. От полученной электротравмы гибель потерпевшей наступила на месте происшествия», уточнили в ведомстве.

Следователи СК проводят расследование обстоятельств происшествия.