Очевидец рассказал об обстановке до и после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Очевидец происшествия в жилом комплексе «Алые паруса» рассказал об обстановке до хлопка и первых минутах после взрыва. По его словам, он изначально не понял, что произошло.

Мужчина рассказал, что примерно в 9:40 он возвращался из спортзала и подошел к лифту, когда из него вышла группа людей.

— З а ш е л в л и ф т , л и ф т з а к р ы л с я , в т о р о й ч е л о в е к в л и ф т е н а ж а л э т а ж , я д а ж е н е п о м н ю , с в о й я у с п е л э т а ж н а ж а т ь и л и н е т . Д в е р и з а к р ы л и с ь , н о л и ф т е щ е н е т р о н у л с я . И в э т о т м о м е н т р а з д а л с я т а к о й ( . . . ) Я с р а з у н е п о д у м а л , ч т о э т о в з р ы в , — п р и в о д и т е г о с л о в а Т А С С .

Очевидец отметил, что звук не напоминал взрыв. После этого лифт открылся автоматически, и он увидел лишь стену пыли, при этом дыма не было, поскольку ничего не горело. Изнутри доносились звуки хруста стекла, крики о помощи и просьбы вызвать скорую.

Опубликовано фото мужчины, который мог заложить СВУ в «Алых парусах»

Он также упомянул, что не видел главу Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна, погибшего после покушения, но заметил его охранника в холле жилого комплекса.

— К о г д а я п о н я л , ч т о э т о в з р ы в , я и н т у и т и в н о п о н я л , ч т о э т о , с к о р е е в с е г о , б у д е т о н (Армен Саркисян — прим. «ВМ»). Потому что в холле стоял утром его охранник. Он там то ли к нему поднимался, то ли просто холл осматривал. Так бывало уже, когда он собирался выходить, — рассказал он.

После взрыва в 9:47 очевидец сразу же позвонил в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), и через 20 минут прибыли пожарные, а затем реанимационная бригада, говорится в материале.

Предварительно, самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого погиб Саркисян, активировал террорист-смертник. Также в результате происшествия пострадали еще три человека. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».