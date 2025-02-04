Очевидец рассказал об обстановке до и после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Очевидец происшествия в жилом комплексе «Алые паруса» рассказал об обстановке до хлопка и первых минутах после взрыва. По его словам, он изначально не понял, что произошло.
Мужчина рассказал, что примерно в 9:40 он возвращался из спортзала и подошел к лифту, когда из него вышла группа людей.
— Зашел в лифт, лифт закрылся, второй человек в лифте нажал этаж, я даже не помню, свой я успел этаж нажать или нет. Двери закрылись, но лифт еще не тронулся. И в этот момент раздался такой (...) Я сразу не подумал, что это взрыв, — приводит его слова ТАСС.
Очевидец отметил, что звук не напоминал взрыв. После этого лифт открылся автоматически, и он увидел лишь стену пыли, при этом дыма не было, поскольку ничего не горело. Изнутри доносились звуки хруста стекла, крики о помощи и просьбы вызвать скорую.
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Он также упомянул, что не видел главу Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна, погибшего после покушения, но заметил его охранника в холле жилого комплекса.
— Когда я понял, что это взрыв, я интуитивно понял, что это, скорее всего, будет он (Армен Саркисян — прим. «ВМ»). Потому что в холле стоял утром его охранник. Он там то ли к нему поднимался, то ли просто холл осматривал. Так бывало уже, когда он собирался выходить, — рассказал он.
После взрыва в 9:47 очевидец сразу же позвонил в Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), и через 20 минут прибыли пожарные, а затем реанимационная бригада, говорится в материале.
Предварительно, самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого погиб Саркисян, активировал террорист-смертник. Также в результате происшествия пострадали еще три человека. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».