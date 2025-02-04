В МВД раскрыли подробности инцидента со стрельбой в Москве

Неизвестные на иномарках в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на западе Москвы. Число пострадавших пока не называется, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что вечером во вторник, 4 февраля, в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице.

Наряд, прибывший на место ЧП, установил, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия.

После перестрелки, уточнили в пресс-службе, водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства, пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что в ЗАО и ряде других районов столицы после стрельбы был объявлен план «Перехват».