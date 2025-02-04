В ряде районов Москвы введен план «Перехват» после стрельбы

Неизвестный мужчина на западе Москвы открыл стрельбу из автоматического оружия. На фоне ЧП силовики ввели план «Перехват» в ЗАО и соседних районах, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, около одного из жилых домов на Кастанаевской улице.

Злоумышленник после ссоры открыл стрельбу из автоматического оружия по оппонентам, сел в черный Mercedes без номеров, покинул место происшествия.

Данных о пострадавших пока нет. Полиция задержала двух фигурантов потасовки, ведет их допрос.