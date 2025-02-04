Арестована вице-губернатор Ростовской области

Ленинский суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что причиной для ареста стало подозрение в превышении должностных полномочий. Согласно ходатайству стороны следователя, вице-губернатора арестовали на два месяца.

При этом, сторона следствия также подчеркнула, что подозреваемая часто выезжает из России, где ей будет проще скрыться от возможной ответственности. Сама Федотова в ответ на это сообщила, что выезжала только на отдых в Турцию, а также имеет серьезное заболевание.